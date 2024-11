Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il boom di Casa a Prima Vista mi sono licenziato. Mi sono dovuto riorganizzare sia col lavoro ma anche con la vita privata”: lo rivela l’agente Corrado Sassu

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Esuberante, simpatico, diretto emolto attivo sui social. Con queste caratteristicheha conquistato il pubblico di “”, programma cult di Real Time.immobiliare assieme ai colleghi Blasco Pulieri e Nadia Mayer agisce sul mercato di Roma. Durante una interall’evento Vanity Stories,hato di come la suasia cambiata.“La mia situazione è un po’ particolare, perché in realtàil successo del programma in pratica mi– ha detto -. Oggi ho un’azienda online immobiliare dove genero contatti e vendo immobili. La cosa impressionante è che stanno entrando una valanga di contatti e un po’ tutti noi ci siamo dovuti organizzare per riuscire a gestire questo nuovo flusso dimalae la tv”.Ma la decisione è stata in qualche modo ponderata: “In quel momento miaccorto che c’era un cambiamento.