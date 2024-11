Iodonna.it - Dai modelli più lussuosi firmati Chanel, Omega e Longines. Fino a quelli più abbordabili di Swatch, Guess e Swarovski. L'orologio bianco con pietre scintillanti è il regalo perfetto di quest'anno

Bagliori, dettagli sfarzosi, cassa e cinturino all white. L’più distintivo dell’Inverno 2024 ècon diamanti,, o cristalli eleganti. Un gioiello da polso che eleva l’outfit con il suo potere illuminante garbato. Un investimento fashion sicuro, da scegliere nelle collezioni di alta orologeria più esclusivi per gli eventi più importanti come un matrimonio o una cerimonia. Ma facile da copiare grazie alle proposte alla moda per tutte le tasche. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Come si indossa? Sicuramente in versione monocromo con un top di stagione nella stessa tinta.