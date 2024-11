Anteprima24.it - Cgil e Uil scendono in piazza contro la manovra del Governo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 novembree Uil scenderanno inper lo sciopero generale di 8 ore a turno per chiedere aldi cambiare unadiingiusta e sbagliata.A Napoli manifestazione regionale con corteo daMancini aMatteotti dove ci saranno gli interventi conclusivi.I Segretari Generali diAveloino Italia D’Acierno e Uil Irpinia Sannio Luigi SimeoneGiovedì 28 Novembre presso il saloncinoAvellino in Via Padre Paolo Manna 11/31 alle ore 11:00 presenteranno l’iniziativa e le ragioni che anche l’Irpinia porterà allo sciopero generale !Perché lo sciopero generale Del 29 novembre:Perché Ilci infliggerà 7 anni di austerità con:-perdita del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati causata da un’inflazione da profitti;-crescita della precarietà e del lavoro nero e sommerso;-tagli ai servizi pubblici, a partire da Sanità, Istruzione, Trasporto pubblico, Enti locali;-rinnovi contrattuali per il pubblico impiego che coprono appena 1/3 dell’inflazione;-taglio del cuneo fiscale (con perdite per molti) pagato dagli stessi lavoratori con il maggior gettito Irpef;-politiche fiscali che riducono la progressività e che, attraverso condoni e concordati, favoriscono gli evasori;-nessun intervento sugli extraprofitti;peggioramento della Legge Monti/Fornero che si applicherà al 99,9% dei lavoratori;-insufficiente rivalutazione delle pensioni, con la beffa di un aumento di soli 3 euro al mese per le minime;-assenza di una politica industriale e tagli agli investimenti;-ritardi nell’attuazione del PNRR e nessuna strategia per il Mezzogiorno;-attacco alla libertà di manifestare il dissenso con il Disegno di Legge Sicurezza.