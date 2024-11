Gaeta.it - Catania: il convegno sull’innovazione nell’ambito sementiero si svolge il 29 novembre

A, si avvicina un importante confronto tra rappresentanti politici, istituzionali e stakeholder del settore. Questo appuntamento, dal titolo "Innovazione e tracciabilità a sostegno della produzione agricola", è organizzato da Assosementi e avrà luogo venerdì 29, alle ore 10, in occasione dell'evento Frutech. Lo scopo principale delè analizzare le aspettative e le opportunità che il settorepuò generare per il mondo agricolo.Un incontro di rilevanza per il settoreIldisi apre con una serie di saluti istituzionali da parte di figure importanti nel panorama agricolo siciliano. Eugenio Tassinari, Presidente di Assosementi, Rosario Marchese Ragona, Presidente di Confagricoltura Sicilia, e Natale Mascellino, Presidente di Copagri Sicilia, saranno tra i relatori presenti all'inaugurazione.