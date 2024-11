Bergamonews.it - Bunker 1944: visita ai rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale in Lombardia

Leggi su Bergamonews.it

Dal 30 novembre al 14 dicembre 2024 aprono eccezionalmente al pubblico con visite guidate i2°di Ponte San Pietro e di Dalmine in provincia di Bergamo; di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano e quello di Brescia.In un periodo di conflitti, neanche troppo lontani dal nostro Paese, il progettovuole far conoscere da vicino l’esperienza di chi durante la, e purtroppo ancora oggi, è costretto a ripararsi neiper difendersi dalle atrocitàsi propone di recuperare, valorizzare, mettere in rete e rendere fruibili, grazie a visite guidate, alcuniper farli conoscere attraverso un percorso tra storia, memoria e forti emozioni. Durante i tour guidati si vive un’esperienza sicuramente non convenzionale, intensa e dal sicuro coinvolgimento emotivo che vuole rendere le persone più consapevoli del significatoprivazionelibertà.