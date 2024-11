Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in calo, pesa la posizione Trump sui dazi

Le Borse europee chiudono in, con le parole del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, sui. Gli investitori attendono anche i verbali della Fed, per eventuali indicazioni circa le prossime decisioni di politica monetaria. Resta alta l'attenzione sulle tensioni geopolitiche, in particolare sul conflitto tra Russia e Ucraina. In flessione Parigi (-0,87%), Francoforte (-0,56%) e Londra (-0,4%).