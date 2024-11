361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 25 novembre 2024

Bene la serie sulla RaiNella serata di ieri, lunedì 25, su Rai Uno, L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta coinvolge 3.403.000 spettatori pari al 20.1% di share (primo episodio: 3.619.000 – 18.84%, secondo: 3.190.000 – 21.68%).Su Canale 5, l’ultima puntata del reality show, La Talpa si ferma a 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76%.In onda su Rai Due, Raiduo con Ale & Franz registra 1.375.000 spettatori pari al 7.69% (Presentazione di 7 minuti: 1.115.000 – 5.33%, Behind the Scenes: 652.000 – 5.09%). Su Italia1 La furia dei titani incolla davanti al video 806.000 spettatori (4.56%).Su Rai3 dopo una presentazione di 22 minuti (531.000 – 2.5%), Lo Stato delle Cose segna 721.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 776.000 spettatori (5.