Agrigentonotizie.it - "Appalti ad amici e parenti e minacce a imprenditore che si era intromesso": chiesti 21 rinvii a giudizio

Leggi su Agrigentonotizie.it

e vessazioni all'impresa aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione della rete fognaria per costringerla ad accettare lavori in subad: la Procura chiede il rinvio adi 21 dei 26 iniziali indagati, fra amministratori, tecnici comunali e imprenditori di.