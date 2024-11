Cityrumors.it - Andrea Giambruno a Belve: Francesca Fagnani pronta al colpaccio, Mediaset fa muro. La trattativa

Leggi su Cityrumors.it

in esclusiva asta lavorando all’intervista, ma laconè ancora in alto mare.Un anno fa Striscia La Notizia metteva alle strette, giornalista e conduttore di Diario Del Giorno su Rete 4, il motivo furono alcuni fuori onda che testimoniavano come il cronista e presentatore avesse degli atteggiamenti inqualificabili con le colleghe. Termini inadeguati e approcci non richiesti. Già questo sarebbe bastato per sollevare un polverone, ma– in quella circostanza – oltre a essere un professionista all’angolo era anche il compagno della Premier Giorgia Meloni.(foto Ansa)- Cityrumors.itQuindi il giornalista è stato allontanato, ma nel frattempo ha creato anche un incidente diplomatico abbastanza importante alla leader di Fratelli D’Italia e Presidente del Consiglio.