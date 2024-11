Ilgiorno.it - Acquisti con carte di credito false. Presi i ladri newyorkesi del lusso

I truffatori hanno commesso il più classico degli errori: sono tornati per la seconda volta sul luogo del delitto. E così sono finiti tutti in manette con l’accusa di aver utilizzato documenti falsi per farein una gioielleria di via Monte Napoleone, che da pochi giorni è diventata la strada più cara al mondo sopravanzando la Fifth Avenue di New York. E proprio dalla Grande Mela sono arrivati in città quattro dei cinque protagonisti di questa vicenda, che si è conclusa venerdì con le manette: in cella sono finiti quattro uomini di età compresa tra 26 e 34 anni e una ragazza di 22 anni originaria della California. A far scattare l’allarme è stata una mail del circuito American Express: "Attenzione, nel vostro negozio sono stati effettuaticondipotenzialmente rubate", il testo che ha fatto drizzare le orecchie a titolare e dipendenti.