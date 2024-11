Laprimapagina.it - A Barletta ecco il Natale al Castello: il villaggio sarà inaugurato il 7 dicembre

Cresce l’attesa in città per l’evento “al”, ildi Babbo, il regno dei sogni. Anche quest’anno, su impulso dell’Amministrazione Comunale, grazie alla sensibilità della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia, torna nei sotterranei deldiildidedicato ai bimbi della città e del territorio.Ilil 7e resterà aperto al pubblico fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania.L’evento è stato curato e realizzato dall’A.S.D. Lana, in collaborazione con l’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down), sezione di, e promuove l’inclusione: ilprevede l’ingresso completamente gratuito per le persone diversamente abili. L’ingresso liberoconsentito agli accompagnatori, come descritto nelle modalità di accesso all’evento presenti sul sito.