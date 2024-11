Lapresse.it - Violenza donne, Nursing Up: “Infermiere prime vittime aggressioni in sanità”

In occasione della Giornata Internazionale contro lasulle, ilUp lancia l’ennesimo allarme sulla sicurezza delle professioniste sanitarie: oltre il 70% dellein ambito sanitario colpisce il personale femminile, con al primo posto le nostre, spesso lasciate sole a fronteggiare situazioni di reale pericolo, soprattutto nei turni notturni, in particolar modo nei reparti di pronto soccorso, psichiatria e nei servizi del 118.A essere aggredite, quindi, sono soprattutto le, pari a oltre il 70% degli infortunati, in linea con la composizione per genere degli occupati nel settore rilevata dall’Istat.Tra le professioniste più colpite, i tecnici della salute (infermieri al primo posto, poi i fisioterapisti, ecc.) con un terzo degli aggrediti, seguiti dagli operatori socio-sanitari con circa il 30% e da quelli socio-assistenziali con oltre il 16%, mentre i medici incidono per quasi il 3%.