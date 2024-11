Ilfattoquotidiano.it - Violenza contro le donne, Mattarella: “Quanto fatto è insufficiente. Istituzioni sostengano chi denuncia”

fin ora non è sufficiente a salvaguardare le, anche giovanissime, che continuano a vedere i loro diritti violati. È un’emergenza che continua“. Per questo “Ledevono sostenere lenelladi qualsiasi forma di sopruso, offrendo protezione e adeguato supporto”. Il presidente della Repubblica, Sergio, interviene così in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. Il capo dello Stato ricorda che “lalepresenta numeri allarmanti. È un comportamento – aggiunge – che non trova giustificazioni, radicato in disuguaglianze, stereotipi di genere e culture che tollerano o minimizzano gli abusi, che si verificano spesso anche in ambito familiare“.ricorda che la Convenzione di Istanbul, “è il primo strumento giuridicamente vincolante ad aver riconosciuto ladi genere come una violazione dei diritti umani“.