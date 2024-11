Vergogna Bufera su Signorini pubblico inferocito | E allora con Lorenzo che fai?

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alfonsonella. Non bastavano i problemi del Grande Fratello. L’ultimo gesto social del conduttore ha provocato una tempesta di critiche. È un periodo particolare per il giornalista e personaggio tv che, proprio recentemente, è stato raggiunto dall’indiscrezione di una possibile chiusura anticipata del reality show di Canale 5.Oggi, lunedì 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ebbene Alfonsoha voluto condividere un video in cui elenca tutta una serie di scuse spesso utilizzate da chi commette violenza “Ero pazzo di gelosia, non ho capito più niente”, “Mi ha provocato lei, indossava una minigonna mozzafiato, aveva un decollete incredibile”, tutte seguite dall’hashtag #nessunascusa. Ma è stato travolto dagli attacchi.Leggi anche: “Cosa mi costringevano a fare da ragazzino”.