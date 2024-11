Ilfattoquotidiano.it - Uccise Noemi Durini, la madre della 16enne sepolta viva a Nordio: “Basta permessi premio, è potuto andare anche allo stadio a tifare”

Venne fermato ubriaco alla guida di un’auto, ignorò l’alt di una pattuglia e ripartì a tutta velocità. Ma quell’episodio accadde durante solo uno dei tantiottenuti. Perché Lucio Marzo, l’assassino di– uccisa a coltellate e sassate a 16 anni nel settembre 2017 a Specchia (Lecce) eancorasotto dei massi – halasciare il carcerepera seguire le partite del Cagliari, incontrare una ragazza che sta frequentando e votare alle elezioni politiche del 2022. Ora che lavittima, Imma Izzo, ha in mano l’elenco di tutti iconcessi dal giudice di sorveglianza ha deciso di scrivere al ministroGiustizia Carlosostenendo, insieme alla legale Valentina Presicce, che il suo caso è “la prova evidente di come il sistema di giustizia minorile e di recupero non funzioni come dovrebbe” e chiede l’abolizione in caso di reati gravi come il femminicidio nonché “provvedimenti urgenti a carico di coloro che hanno concessoin violazione di legge a un detenuto ancora pericoloso per la società”.