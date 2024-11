Iltempo.it - Tris al Bologna, Lazio da urlo

Lavola, non si ferma più. Batte il3-0 con uno strepitoso secondo tempo e tiene il passo delle prime. Cinque vittorie consecutive in campionato, undici nelle ultime dodici partite compresa la coppa, una scia positiva che non si vedeva da queste partita dal 2017. Una marcia incredibile stavolta griffata dalle reti di Gigot, Zaccagni e Dele Bashiru, con il gentile regalo degli avversari rimasti in dieci poco dopo la mezz'ora per l'ingenua espulsione di Pobega. Baroni sceglie Pedro al posto di Isaksen, per il resto è laprovata nella rifinitura con Zaccagni sulla sinistra. Fiducia a Castellanos reduce dal viaggio in Sudamerica, Dia va in panchina dopo la trasferta in Senegal e il virus che lo ha debilitato nelle ultime due settimane. In difesa c'è Luca Pellegrini al posto di Tavares fermatosi in Portogallo dopo l'esordio con la maglia della sua nazionale.