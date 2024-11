Quotidiano.net - Trasporto pubblico locale, l’Italia arranca. In tutto il Paese meno km di metro che a Madrid

Roma, 25 novembre 2024 – Agli italiani piace l’auto ma spesso fanno di necessità virtù e usano le 4 ruote per oltre il 66% dei loro spostamenti. Infatti, ilin Italia è molto sotto la media Ue. Il nostropuò infatti contare su poco più del 40% della dotazione dipolitane rispetto alla media dei principali Paesi europei, sul 53,7% della dotazione di reti tranviarie e sul 56% di quelle ferroviarie suburbane. Basti pensare che in Italia vi sonochilometri dipolitana della sola. Lo si apprende dalla Relazione 2024 del Cnel sui servizi della Pa. D’altra parte, come conseguenza della scarsità dei mezzi, nel settore delvi sono in Italia 11,3 addetti ogni 10mila abitanti, una percentuale molto lontana da quella della Germania (25,8), del Regno Unito (21,7) e anche della media Eu27 (16,4).