Trasporti: Battisti (Pd Lazio), chiesta audizione in Commissione su Av Roma-Frosinone-Cassino

, 25 nov – (Nova) – La consigliera regionale del Partito democratico del, Sara, ha formalmente richiesto la convocazione di un’presso la“Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilita’ e” per fare il punto sull’andamento della sperimentazione dell’Alta velocita’ sulla linea ferroviariae sul progetto di realizzazione della stazione Av a Ferentino, in provincia di.“Questo progetto – sottolinea in una nota– – rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio del, fondamentale per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti che ogni giorno si spostano dalla provincia diverso. Non solo: l’Alta Velocita’ potra’ dare un impulso decisivo anche allo sviluppo turistico e industriale dell’area”.