Tennis l’Italia ancora sul tetto del Mondo | rivincita Berrettini

L’azzurro un anno fa era presente in veste di supporterMatteoce l’ha fatta a sollevare quell’insalatiera. Per il secondo anno di fila, impensabile visto che fino all’anno scorso avevamo vinta solo quella del ’76,si è laureata campione delvincendo a Malaga la Davis contro l’Olanda.è diventata pure la quinta nazione ad aver completato l’accoppiata Coppa Davis e Billie Jean King Cup nello stesso anno.Tra i più contenti Matteo. Un anno fa era presente a Malaga solo in panchina, alle prese con l’ennesimo infortunio. Quest’anno ha trascinato gli azzurri.“È stata una Coppa voluta. Avevo tanti dubbi a inizio stagione – ha spiegato– ma volevo solo tornare e rappresentare. Tornare e tirare su la Coppa mi fa sentire molto orgoglioso.