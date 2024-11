Lanazione.it - Sorriso Pistoiese, ci pensa Pinzauti

1 San Marino 0(3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi; Diodato (43’ st Cuomo), Basanisi (26’ st Grilli), Maldonado (35’ st Larhrib), Greselin, Maloku;(35’ st Balleello), Sparacello. A disp. Valentini, Lo Piano, Dibenedetto, Lollo, Paci. All. Villa. SAN MARINO (3-5-2): Branduani; Tosi, Maggioli, Biguzzi; Mereghetti, Arcopinto (48’ st Muro), Haruna, Tourè (35’ st Altamura), Di Lauro (14’ st Giometti); Miglietta (35’ st Gennari), De Angelis. A disp. Rinaldini, Lazzari, Sensoli, Mambelli, Thioune. All. Biagioni. Arbitro: Paccagnella di Bologna. Marcatore: 22’. Note: ammoniti Polvani, Basanisi, Biguzzi, Mereghetti. Angoli 6-5. Recupero 1’, 4’. Tre punti e una boccata d’ossigeno di vitale importanza per la, che di fronte al proprio pubblico batte il San Marino e porta a casa il quinto successo interno consecutivo.