Slovan Bratislava-Milan a che ora Fonseca parla in conferenza stampa | programma tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 19:15 di oggi, lunedì 25 novembre il tecnico del, Pauloparlerà inper presentare la partita esterna contro lo, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025 e inalle 18:45 di martedì. Dopo il pareggio incolore a San Siro contro la Juventus, seguito dai fischi dei tifosi, la squadra rossonera punta a conquistare i tre punti in campo europeo. Ilha un solo risultato a disposizione ed è la vittoria: un successo aè nelle corde dei rossoneri, che al momento occupano la ventesima posizione con sei punti, mentre loè tra le cinque squadre a secco di punti in questa fase campionato.Tanti i temi alla vigilia:potrebbe toccare il tema della formazione e un indizio sull’11 lo offre la presenza di Tammy Abraham al suo fianco.