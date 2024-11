Ilrestodelcarlino.it - Sit-in per i pini in viale Vespucci: "Non vanno abbattuti"

Salvare idi Lido di Classe, oltre a quelli diRomagna a Lido di Savio. È la richiesta del gruppo che negli ultimi mesi si è mobilitato con una raccolta firme e una denuncia a favore degli alberi nella località costiera più a sud del comune di Ravenna, e che ieri mattina ha protestato in, a Lido di Classe, dove negli ultimi giorni sarebbero comparse diciture sui tronchi che gli attivisti considerano sospette. Una trentina di persone si sono ritrovate nella rotonda all’ingresso del paese con alcuni cartelli: "La bellezza della natura non si abbatte, si protegge" e "Pnrr x alluvione, non x tagliare alberi! In città e ovunque". "La partecipazione è stata buona e l’obiettivo principale dell’iniziativa è stato raggiunto: segnalare all’oone pubblica il fatto che 83 alberi lungosiano stati contrassegnati con diverse diciture, tra cui ’V’, ’via’, ’A’ e ’ok’" si legge in una nota del gruppo, che "ribadisce che tutte le decisioni sugli alberi devono essere orientate alla conservazione degli esemplari sani, considerando l’abbattimento solo nei casi di effettiva necessità".