Gaeta.it - Orientamento scolastico a Ladispoli: l’istituto alberghiero presenta gli eventi per le famiglie

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdisi prepara ad accogliere gli studenti delle scuole medie attraverso un ciclo dimirati all’. Questi appuntamenti, studiati per facilitare la scelta educativa delle, offriranno un’occasione unica per conoscere le diverse opportunità formative disponibili. Una formula di successo, già sperimentata negli anni precedenti, che combina orari e modalità di visita diversi in modo da rispondere alle esigenze di ciascuno.Tre appuntamenti per i futuri studentiIl primo evento, intitolato “Tè Welcome”, si terrà il 30 novembre, dalle ore 16 alle 18. Questo incontro informale darà l’opportunità ai genitori e agli studenti di esploraree di interagire con il personale docente in un’atmosfera accogliente.