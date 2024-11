Tarantinitime.it - Operazione antidroga in provincia, arrestato 32enne

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato, nel corso di un’articolatanellajonica, haun pregiudicato di 32 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’attività dei Falchi della Squadra Mobile si è estesa anche allaJonica. Mirate indagini hanno consentito di raccogliere indizi utili a ritenere che undi Massafra, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi specifici precedenti in materia di spaccio di droga, nel suo comune aveva ripreso l’illecita attività.Nel corso dei lunghi servizi di pedinamento ed appostamento, i Falchi hanno notato il sospettato aggirarsi rapidamente nei vicoli del borgo antico e nella centrale piazza Garibaldi a bordo di una bici elettrica per incontrarsi con i tanti giovani presenti nella zona ed effettuare rapidi scambi.