Oldboy come finisce il remake americano del 2013 con protagonista Josh Brolin

si conclude con Joe Doucett che paga Cheney con i diamanti rimastigli per essere nuovamente e definitivamente imprigionato nella stanza d’albergo, affinché possa espiare la colpa dell’incesto avuto con sua figlia Mia/Marie.1993. Il dirigente pubblicitario Joe Doucett () dopo aver fatto fallire un importante trattativa, vaga per le strade della città in preda all’alcool. Prima di perdere i sensi, intravede una donna orientale con un ombrello giallo (Pom Klementieff). Risvegliatosi in una stanza d’albergo, scopre successivamente che la sua ex moglie Donna (Hannah Ware) è stata stuprata e assassinata, mentre sua figlia è stata adottata. Intenzionato a fuggire e a vendicarsi, passa i successivi vent’anni a disintossicandosi, a imparare le arti marziali, a scrivere lettere a sua figlia, a scavare un buco nel bagnopotenziale via di fuga e a comporre una lista di persone per potersi vendicare.