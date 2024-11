Thesocialpost.it - Nuovo sciopero generale: a rischio trasporto, scuole e sanità

Leggi su Thesocialpost.it

Unè stato proclamato per venerdì 29 novembre, con una mobilitazione di 24 ore che coinvolgerà una vasta gamma di settori pubblici e privati. Promossa da Cgil e Uil, la protesta è diretta contro la manovra economica del governo, accusata di tagliare fondi essenziali senza intervenire strutturalmente sulle entrate.Leggi anche: Weekend di passione e per i viaggiatori:domani e domenicaDurata e settori coinvoltiLoinizierà alle 21 di giovedì 28 novembre e si concluderà alle 21 di venerdì 29 novembre, paralizzando numerosi servizi. Dopo un intervento del Garante, è stata esclusa la partecipazione delle ferrovie, ma resteranno fermi per l’intera giornata settori come la, ilpubblico locale, ilaereo e il settore giudiziario.