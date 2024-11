Ilfattoquotidiano.it - Museo di Pietrasanta, storia infinita di un cantiere: costi lievitati da 2 a 17 milioni di euro. Pd: “Il Comune scarica le colpe”

Doveva essere completato in 311 giorni, al costo di circa duedi. Ma di giorni ne sono passati più di millecinquecento e l’inaugurazione deldi, dedicato allo scultore Igor Mitoraj, ancora non è ancora stata fissata. E, nel frattempo, i fondi destinati alla realizzazione dell’opera sononegli anni, fino a sfiorare i 17. Sembra unaquella deldedicato all’artista franco-polacco, e cittadino onorario deldella Versilia in provincia di Lucca, scomparso a Parigi dieci anni fa. Il via libera al progetto di rivalutazione dell’area dell’ex mercato coperto di via Oberdan risale al febbraio del 2017. Il sindaco allora era Massimo Mallegni – poi senatore per Forza Italia, dal 2018 al 2022 -, eletto nel 2015 con la lista civica di centrodestra “Prima di Tutto”, il cui capogruppo era l’attuale primo cittadino, Alberto Giovannetti.