Metropolitanmagazine.it - Mighty Mouse, Ryan Reynolds produrrà il film per la Paramount Animation

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lasta arruolando alcuni talenti nei nel tentativo di portare “” sul grande schermo. Lo studio ha contattato Maximum Effort Productions, la società di produzione di, per produrre un adattamento cinematografico del popolare cartone animato. Laha anche assunto Matt Lieberman, che ha lavorato connel 2021 in “Free Guy“, per scrivere la sceneggiatura.è in circolazione dal 1942, con il supereroe in miniatura che ha fatto il suo debutto in un cortometraggio intitolato “Theof Tomorrow”. Successivamente, sono arrivati tanti altri corti con protagonista il topo.verrà ripensato diverse volte, ma i tentativi più recenti di portare l’avventuriero coccoloso sugli schermi, incluso uno che coinvolgeva il team dietro il franchise “Red” e “Shark – Il primo squalo”, non sono andati in porto.