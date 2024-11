Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: anche l’indiano inizia a pensare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:12decide una molto conservativa 11. Ag2, proteggendo sì il Cavallo in f3 e lasciando ala chance di organizzare un qualche tipo di offensiva sul lato di Donna.11:08 Per adesso non ci sono state sostanzialmente situazioni in cui i due si sono alzati dalla sedia, ma le vedremo in seguito. Ricordiamo che in questo momento a Singapore sono da poco passate le 18:00, stante il fuso orario tra il Paese asiatico e l’Italia.11:06 Superato il quarto d’ora di riflessione per.11:02 Su a3può senz’altro riprendere in mano il suo piano di f6,se in questo caso porterebbe a declinazioni diverse. Con h4, invece, c’è la possibilità di avere un gioco più manovrato da parte diper sostenere quest’assalto pedonale sul lato di Re.