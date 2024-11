Dilei.it - La Talpa, le anticipazioni dell’ultima puntata: i concorrenti alla resa dei conti

Leggi su Dilei.it

Lunedì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, si terrà l’attesissima finale de La, il reality show che quest’anno ha saputo rinnovarsi grazie a un approccio crossmediale che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Condotto da Diletta Leotta, il programma ha affiancatotradizionale narrazione televisiva un sistema di contenuti paralleli disponibili su Mediaset Infinity, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva e innovativa.Ladella finale del 25 novembreLadi quest’anno ha segnato un punto di svolta per il genere reality in Italia, sfruttando appieno le potenzialità della formula multipiattaforma. Oltre alle puntate in onda su Canale5, gli spettatori hanno potuto seguire momenti inediti, dietro le quinte ein streaming su Mediaset Infinity.