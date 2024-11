Dilei.it - La strana e bellissima coppia: Angelina Jolie e Alessandro Baricco

A vederli insieme, complici e affettuosi come unadi amici di lunga data,sono stati senza dubbio lapiù attesa, bella e fotografata del Torino Film Festival.Arrivano per presentare il film diretto e prodotto da, Without Blood, tratto dal romanzo diSenza sangue e raccontano come è nato il loro incontro e la loro alchimia.Due anime ferite – lei dalla vita, lui dalla malattia – e introverse, spesso giudicati antipatici ai più: non è un mistero il carattere schivo e “selvatico” dello scrittore e l’ostilità diad Hollywood, dove la sua ritrosia e il non essere un animale da party l’hanno etichettata come snob e resa invisa al “gotha” dello showbiz, che si sono ritrovate e innamorate, nel senso più spirituale del termine.