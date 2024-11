Tpi.it - La furia dei titani: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ladei: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 25 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ladei(Wrath of the Titans),del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, sequel di Scontro tradel 2010. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlinizia con Zeus che spiega che, a séguito delle gesta di suo figlio Perseo, gli uomini hanno smesso di pregare gli dèi e che, con la graduale perdita dei loro poteri, ogni loro atto compiuto nei millenni precedenti sta andando incontro a un lento ed inesorabile disfacimento. Ecco ciò che sta accadendo alle mura del Tartaro, la prigione in cui sono rinchiusi ie altri mostri mitologici.Dieci anni dopo la sconfitta del mostruoso Kraken, Perseo tenta di vivere una vita più tranquilla in un villaggio di pescatori, crescendo da solo il figlio di dieci anni, Elios, avuto con l’amata Io, che tempo prima è morta.