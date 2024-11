Calciomercato.it - Inzaghi e l’Inter testano San Siro: allarme Frattesi, un titolarissimo fuori | VIDEO CM.IT

Rifinitura dei nerazzurri sul nuovo prato verde del Meazza in vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Lipsia: le novità di formazioneInter eccezionalmente a Sanper la rifinitura pre Lipsia, in vista del match di domani in Champions League. Nuova rizzollatura sul prato del Meazza, con Simoneche non lascia niente al caso e ha voluto testare il nuovo manto erboso.e Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.itAllenamento quindi allo stadio per i campioni d’Italia, con l’allenatore piacentino che sorride per i recuperi di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il turco e il capitano sono recuperati e saranno in campo nella sfida europea contro i tedeschi. Sicuro out della gara invece Acerbi (difficile un suo rientro già con la Fiorentina in campionato), mentre non era insieme al gruppoa causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra.