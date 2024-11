Scuolalink.it - Inserimento con riserva elenchi aggiuntivi I Fascia GPS 2025/26: possibile per i neoabilitati o specializzati?

conGPS/26 – Con l’anno scolastico/26, i docentipotranno accedere agli, un’opportunità per migliorare la propria posizione in graduatoria e partecipare alle fasi destinate alle supplenze e alle assunzioni straordinarie. Tra le domande più frequenti, emerge quella relativa alla possibilità di inserirsi con, una condizione questa che potrebbe essere confermata dal Ministero per i prossimi aggiornamenti.connegliGPS: cosa prevede la normativa L’articolo 10 dell’OM n. 88/2024 stabilisce che neglialla primaGPS possono inserirsi i Docenti in possesso di abilitazione o specializzazione al momento della domanda o i docenti che prevedono di conseguire il titolo entro una data specifica indicata dal Decreto Ministeriale (DM) che disciplinerà le domande.