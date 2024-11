Liberoquotidiano.it - Inchiesta Zero Titoli, legali: 'Modaffari estranea ai fatti'

Bari, 25 nov. (Adnkronos) - "Non soloaima vittima del 'sistema Catalano'" Maria Saveria, coinvolta nell' ambito dell'della Procura di Trani nei mesi scorsi ma ad oggi in stato di libertà, difesa dagli Avvocati Giacomo Iaria ed Antonella. Gli stessispiegano che "la difesa di questi mesi è stata incentrata nello studio ed acquisizione di tutto il materiale fondamentale a chiarire in una lunga istanza trasmessa al Gip di Trani la posizione dellanarrando come la stessa aveva conosciuto Lucia Catalano (indagata nel procedimento e già condannata per altri reati) nel 2018 per tramite della Confederazione Esaarco e con la quale aveva stipulato un accordo di collaborazione come semplice procacciatrice per attività di formazione come point CS con l''Associazione Professionale consorzio e formazione Unimorfe' di cui laera responsabile, poi assunta come dipendente di una delle società di Savino Cianci coniuge di Lucia Catalano, anch'egli indagato".