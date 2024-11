Quotidiano.net - Incassi cinema, il Gladiatore 2 ancora in testa

Secondo weekend consecutivo inalla classifica Cinetel per Il2. Il sequel di Ridley Scott raccoglie al botteghino 2 milioni 123mila euro e una media di 3.869 euro (-43%) e arriva vicino ai 7 milioni complessivi. Continua a crescere Il ragazzo dai pantaloni rosa che ha raggiunto 1.571.797 euro (+7%) e una media di 2.807, arrivando così a 5.405.083 euro. Debutta al terzo posto Wicked - parte 1, che conquista 1.458,635 euro e una media di 4.063 in 359. E debuttano al quarto e sesto posto due film italiani, Napoli - New York e Una terapia di gruppo. La pellicola di Gabriele Salvatores ha aperto con 919.386 euro e una media di 2.583 in 356, la commedia di Paolo Costella ha incassato 509.670 euro e 1.495 di media in 341. Al quinto posto tiene la pellicola di Clint Eastwood Giurato numero 2, che ottiene altri 822.