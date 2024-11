Ilfattoquotidiano.it - Il M5s incarna lo spirito autentico della Costituzione: chi pensava a una crisi dovrà ricredersi

di Giuseppe ParisLeggo in questi giorni, a proposito del processo di rinnovamento del M5S, che sarebbe un percorso inutile, privo di prospettive; qualcuno addirittura parla di fine dei M5S.Dopo aver seguito la diretta streamingprima giornata di Nova sono portato a pensare l’esatto contrario: il M5S si sta mettendo in gioco, con argomenti concreti, coinvolgendo le persone sulle singole questioni, senza eccezione alcuna. Questo percorso, che nel panorama politico italiano rappresenta un’eccezione alla regola che le scelte avvengono nel ristretto cerchio delle segreterie dei partiti, viene attaccato, in particolare dalla stampa schierata a destra e a sinistra. Forse perché si è perso il concetto che la democrazia è un processo che dovrebbe coinvolgere i cittadini, farli sentire attori delle scelte e non semplici comparse, gregge da coinvolgere solo in occasione delle tornate elettorali.