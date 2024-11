Femminicidioggi verdetto Impagnatiello

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.20 Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, attesa a Milano la sentenza per Alessandro, che uccise la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, Prima di accoltellarla e nascondere il corpo, l'aveva avvelenata per mesi. Nuova udienza a Venezia nel processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin. Reo confesso, l'ex fidanzato Filippo Turetta la colpì 37 volte dopo averla immobilizzata.Nascose il corpo e fuggì, fino all'arresto in Germania. Oggi Pm chiede condanna,sentenza attesa il 3/12