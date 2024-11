Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello condannato all’ergastolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte di Assise di Milano haper ildella fidanzata. La 29enne, incinta di sette mesi, è stata uccisa a coltellate il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano.La decisione della Corte di Assise è arrivata al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. L’ex barman, presente in aula, non ha reso dichiarazioni spontanee. I familiari di, tra cui la mamma Loredana Femiano, il papà Franco, la sorella Chiara e il fratello Mario, erano presenti per la lettura del verdetto. I funzionari e i cancellieri del Tribunale di Milano hanno portato in aula un sacchetto con scritto “Un pensiero pere il suo bimbo mai nato”.