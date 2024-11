Gaeta.it - Emozioni forti al Maradona: Napoli si stringe attorno alla famiglia di Santo Romano

Facebook WhatsAppTwitter Il riconoscimento di un evento tragico ha portato un forte carico emotivo allo stadiodiin occasione della partita contro la Roma. La comunità partenopea ha voluto onorare la memoria di, un ragazzo di appena 17 anni, tragicamente scomparso il 2 novembre. L’atto di omaggio ha avuto luogo durante il riscaldamento e ha messo in evidenza il legame profondo tra la squadra e i suoi tifosi, creando una connessione d’affetto e solidarietà in un momento di dolore.Un tributo toccantememoria diLa triste vicenda di, ucciso a San Sebastiano al Vesuvio da un giovane coetaneo per motivi banali, ha scosso l’intera comunità. Nel tentativo di rendere omaggiomemoria del ragazzo, il club azzurro ha organizzato un momento di commemorazione, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’unità nei momenti difficili.