Elon Musk attacca Avowed e l’utilizzo dei pronomi di genere in un gioco fantasy

è un noto videogiocatore ma è anche contraddistinto da idee politiche ed ideologiche piuttosto discutibili, con i suoi commenti in grado di generare spesso delle accese polemiche. Questo è proprio il caso di, unche secondo il multimiliardario ha sbagliato ad utilizzare idinelle schermate con le statistiche dei personaggi.Anche in questo caso questa polemica sterile è partita da Mark Kern, conosciuto su X come Grummz e noto anche lui per idee fortemente anti-woke, con l’ex sviluppatore di Blizzard che ha condiviso il seguente commento sulla piattaforma social di:“Sto tracciando luna linea, rifiuterò qualsiasiche abbia deial suo interno (e voi grammar nazi sapete a cosa mi riferisco, non fate gli stupidi)”.Questa polemica suidiè arrivata fino ad, con il proprietario di X che non si è trattenuto ed ha affermato quanto segue, con tanto di emoji arrabbiata:“Inserire deiin un videoè assolutamente inaccettabile”.