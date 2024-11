Romadailynews.it - Disturba i fedeli a Santa Maria Maggiore e minaccia un gendarme: denunciato

Identificato un uomo senza fissa dimora, trovato in possesso di oggetti rubatiRoma, 25 novembre 2024 – Un uomo di 46 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è statodopo aver creato disordini all’interno della Basilica di, a Roma. L’uomo hato ipresenti e hato un membro dellaria Vaticana.L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri della stazione di Roma piazza Dante, impiegati per la vigilanza all’esterno della basilica. Dopo aver identificato l’individuo, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di un frangivetro e di carte di pagamento risultate rubate.Condotto in caserma, l’uomo è statoa piede libero per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e ricettazione.