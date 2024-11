Coppa del Mondo di Fioretto l’Italia Maschile sbanca Tunisi e conquista l’oro

Leggi su Ilfaroonline.it

dele trionfa nella prima gara a squadre delladelche apre il nuovo quadriennio olimpico. Era stata doppietta azzurra nell’individuale femminile, oggi i ragazzi del CT Stefano Cerioni hanno risposto con una prova super nel Team Event: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi hanno vintocon una prestazione strepitosa, il cui punto esclamativo è stato sancito dal successo in rimonta (45-43) in una splendida finale contro gli Stati Uniti d’America. Quinto posto invece per il team femminile che si schierava con Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini.La grande gara del quartettocomposto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi è iniziata con la vittoria contro l’Ucraina negli ottavi di finale per 45-25.