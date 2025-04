Calciomercato.it - Nesta non abbandona la nave: “Mai pensato alle dimissioni, affondiamo tutti insieme”

Ancora una sconfitta per la squadra brianzola, ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B: le dichiarazioni del tecnico dopo il ko nel derby contro il ComoMonza duramente contestato dai suoi tifosi, che ironicamente non hanno risparmiato neanche il Ceo Adriano Galliani dopo la pesante sconfitta nel derby dell'U-Power Stadium contro il Como.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itLa retrocessione in Serie B è dietro l'angolo per i brianzoli, con Alessandroche non cerca scuse al termine del match: "Alla fine ho chiesto scusa ai tifosi, è giusto che ognuno si prende le proprie responsabilità. Anche Galliani contestato? La stagione è andata così, la contestazione è giusta e io me la prendo. L'altra settimana i tifosi sono anche venuti al centro sportivo e ci hanno incoraggiato", esordisce l'natore romano in conferenza stampa.