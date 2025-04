Zinzi Lega ricorda Maroni | Aiutò i campani a combattere il clan dei Casalesi

ricordare il ‘modello Caserta’ di Roberto Maroni con cui un ministro dell’Interno del Nord ha aiutato i cittadini campani a combattere il clan dei Casalesi in un momento storico molto complicato. Sono orgoglioso di appartenere al nostro partito, ricordando quanto ha fatto la Lega contro la criminalità organizzata quando non era ancora un movimento nazionale e quanto sta facendo oggi per tutto il Paese da partito nazionale, con un gruppo parlamentare coeso e una leadership salda”. Così il deputato campano e coordinatore campano della Lega Gianpiero Zinzi dal palco del congresso della Lega a Firenze, mostrando soddisfazione per un partito che in campania si sta radicando sempre di più, ricordando che oggi “la Lega è il primo partito del centrodestra in Consiglio regionale e nel Consiglio comunale di Napoli e Caserta e sta ponendo le basi per essere il punto di riferimento nelle periferie e nelle aree interne”. Anteprima24.it - Zinzi (Lega) ricorda Maroni: “Aiutò i campani a combattere il clan dei Casalesi” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Da casertano, non posso nonre il ‘modello Caserta’ di Robertocon cui un ministro dell’Interno del Nord ha aiutato i cittadiniildeiin un momento storico molto complicato. Sono orgoglioso di appartenere al nostro partito,ndo quanto ha fatto lacontro la criminalità organizzata quando non era ancora un movimento nazionale e quanto sta facendo oggi per tutto il Paese da partito nazionale, con un gruppo parlamentare coeso e una leadership salda”. Così il deputato campano e coordinatore campano dellaGianpierodal palco del congresso dellaa Firenze, mostrando soddisfazione per un partito che ina si sta radicando sempre di più,ndo che oggi “laè il primo partito del centrodestra in Consiglio regionale e nel Consiglio comunale di Napoli e Caserta e sta ponendo le basi per essere il punto di riferimento nelle periferie e nelle aree interne”.

