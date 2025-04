Quotidiano.net - Conte e opposizione in piazza contro il riarmo: critica al governo Meloni

Leggi su Quotidiano.net

Sononto che oggi siano presenti le principali forze dell'perché oggi poniamo un pilastro solido alla costruzione di un'alternativa di. Ilha svenduto l'Italia alle esigenze della Germania su un progetto che disgregherà ulteriormente l'Europa e questo è un altro suo fallimento. Lo ha detto il leader di m 5 S Giuseppealla manifestazione del movimentoileuropeo. Inè arrivata una delegazione del Pd guidata dal capogruppo al Senato Francesco Boccia. Presente anche Avs con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Alcune cose ci dividono dal M5S ma altre ci uniscono" ha detto Boccia, sottolineando che la delegazione dem è in"oggi perché qui c'è un pezzo dialdella destra che ci ha isolato in Europa, che non ha una strategia per reagire ai dazi se non quella di sperare di andare con il cappello in mano a trattare con Trump.