Musk in collegamento col congresso della Lega | Ho detto a Trump di arrivare a zero dazi con voi video

Oltre quindici minuti di collegamento da Washington, per dialogare con Matteo Salvini su free speech, dazi, e immigrazione. Elon Musk irrompe (a sorpresa, ma non troppo) nel congresso della Lega, tra gli applausi della platea di Firenze. Giancarlo Giorgetti – che presiede il congresso – interrompe l'intervento del vice segretario Andrea Crippa per chiamare sul palco il segretario a "intervistare" il signor Tesla. Musk al congresso della Lega: "La sinistra vuole il bavaglio" Salvini rompe il ghiaccio chiedendo a Musk del suo lavoro al D.O.G.E., il Dipartimento per l'efficienza del governo affidatogli da Trump: "Tagliamo spese che non hanno senso di esistere ma ci attaccano violentemente". Poi la discussione vira sul free speech: "La sinistra vuole censure, bavaglio, multe e impedire la libertà di parola", lo incalza Salvini.

