È morto Antonello Fassari, l'attore che interpretava Cesare nella serie tv «I Cesaroni» aveva 72 anni.

Leggi su Open.online

all’età di 72, uno degli attori italiani più amati, noto per la sua inclinazione comica che lo ha reso un volto familiare della televisione e del cinema. Il pubblico lo ha amato in programmi cult come Avanzi e soprattutto, dove, l’oste romano diventato un’icona per la frase «Che amarezza». I funerali si terranno nei prossimi giorni, e il mondo del teatro e della televisione si prepara a rendere omaggio a un attore che ha segnato una generazione.In aggiornamentoL'articolo Èchetv «I72proviene da Open.