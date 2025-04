Sololaroma.it - Svilar da urlo, Ranieri gioisce: la Roma lo nomina l’MVP di marzo

Leggi su Sololaroma.it

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 1-0 con il Lecce, i giallorossi stanno dimostrando di essere in uno stato di forma straordinario, dal punto di vista tecnico e mentale. La squadra vuole dar seguito alla rimonta in campionato, dando prova di avere tutto ciò che serve per strappare il pass per la prossima Champions League. Per raggiungere il 4° posto in classifica, i capitolini avranno assoluto bisogno di mettere al tappeto la Juventus, più nello specifico domani 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.Il match con i bianconeri sarà estremamente delicato e servirà la prestazione perfetta da parte di ogni singolo elemento della rosa. Claudiopuò sorridere, per quanto concerne il rendimento di uno dei leader del suo scacchiere.