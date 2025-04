Panorama.it - Il tramonto delle politiche green

Nel gennaio 2023, il borgo di Lützerath, land tedesco del Nord-Reno-Westfalia, è stato assediato da una tesissima manifestazione ambientalista per impedire che l’intero piccolo comune, abitato da poche centinaia di persone, venisse raso al suolo per far posto a una nuova miniera di carbone. Ancora: a Plattling, in Baviera, una cartiera in rovina ha dovuto chiudere due anni fa, lasciando senza lavoro 500 persone: una vittima degli alti costi di produzione, e un simbolo della «deindustrializzazione» della Germania, che i conservatori hanno attribuito direttamente ai Verdi.Si tratta di due episodi che hanno messo a nudo le contraddizioni dentro il partito dei Grünen, componente decisiva nell’ex esecutivo di Berlino. Promesse sulla transizione ecologica disattese dalla dura realtà del governo in una grande nazione industriale.